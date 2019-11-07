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Ломаченко сенсационно опустился в рейтинге лучших боксеров мира

Вчера, 20:20
Василий Ломаченко - второй в рейтинге P4P - фото 1
Василий Ломаченко - второй в рейтинге P4P

В обновленном списке профильного журнала The Ring блестящий украинский боксер Василий Ломаченко едва ли не впервые с момента своего первого чемпионства занял вторую позицию.

После феерической победы Сауля Альвареса, который недавно отправил в глубокий нокаут русского Сергея Ковалева и стал чемпионом в четырех весовых категориях, "Канело" возглавил рейтинг вне весовых категорий.

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Эксперты издания отметили, что шагнувший через вес мексиканец все же по праву может считаться самым крутым представителем в этом виде спорта.

Примечательно, что первое место Альваресу отдали после того, как он публично обвинил The Ring в предвзятости по отношению к себе.

Ранее чемпион заявлял, что он лучше Ломаченко и Кроуфорда, но ему не дают лидирующей позиции.

Теперь же умение боксера оценили по заслугам, а много лет не знающий поражений Ломаченко к разочарованию фанатов оказался на втором месте рейтинга.

Третью строчку занял американец Теренс Кроуфорд, а четвертую - победитель второго сезона Всемирной боксерской суперсерии японец Наойи Иноуэ. На пятом месте в рейтинге расположился дебютант супертяжелого дивизиона Александр Усик.

В десятку топов эксперты также поместили Эррола Спенса, Геннадия Головкина, Хуана Эстраду, Артура Бетербиева, а также Мэнни Пакьяо.

Напомним, сейчас Василия Ломаченко от титула абсолютного лидера в своей весовой категории отделяет лишь один поединок с Ричардом Комми, чемпионом IBF.

Свой третий пояс украинец добыл в Лондонской "O2 Арене" в ночь на 31 августа в бою против Люка Кэмпбелла.

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке Ломаченко победил венесуэльского боксера и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.

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