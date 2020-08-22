Украинские шахтеры мощно послали Лукашенко – яркое ВИДЕО

Украинские шахтеры мощно послали Лукашенко – яркое ВИДЕО

Украинские шахтеры ответили на предложение президента Беларуси Александра Лукашенко заменить на работе своих белорусских коллег, объявивших бойкот.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видеообращение главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

По словам спикера, все шахтеры солидарны друг с другом, поэтому украинцы не собираются становится штрейхбрехерами (людьми, саботирующими страйк других рабочих – прим. ред.).

"Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!", - заявил Михаил Волынец и выразил солидарность белорусским шахтерам.

"Вы имеете право на свое волеизъявление. Мы не один раз оказывались в Украине в сложном положении, но мы завоевали себе это право — мы можем свободно выходить на забастовки, на митинги в любом уголке нашей страны, у нас свободные выборы, и желаем вам добиться соблюдения ваших прав и свобод", - добавил глава профсоюза горняков Украины.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку,

В их числе и рабочие предприятия "Беларуськалий". Обидевшись на шахтеров, президент РБ Александр Лукашенко пригрозил им заменой на украинских коллег.