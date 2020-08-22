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Украинские шахтеры мощно послали Лукашенко – яркое ВИДЕО

13:00
Украинские шахтеры мощно послали Лукашенко – яркое ВИДЕО - фото 1
Украинские шахтеры мощно послали Лукашенко – яркое ВИДЕО

Украинские шахтеры ответили на предложение президента Беларуси Александра Лукашенко заменить на работе своих белорусских коллег, объявивших бойкот.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видеообращение главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

По словам спикера, все шахтеры солидарны друг с другом, поэтому украинцы не собираются становится штрейхбрехерами (людьми, саботирующими страйк других рабочих – прим. ред.).

"Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!", - заявил Михаил Волынец и выразил солидарность белорусским шахтерам.

"Вы имеете право на свое волеизъявление. Мы не один раз оказывались в Украине в сложном положении, но мы завоевали себе это право — мы можем свободно выходить на забастовки, на митинги в любом уголке нашей страны, у нас свободные выборы, и желаем вам добиться соблюдения ваших прав и свобод", - добавил глава профсоюза горняков Украины.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку,

В их числе и рабочие предприятия "Беларуськалий". Обидевшись на шахтеров, президент РБ Александр Лукашенко пригрозил им заменой на украинских коллег.

 

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шахтеры Александр Лукашенко Новости Украина Беларусь
Без табу
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