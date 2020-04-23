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Украинские медики возвращаются из Италии – ФОТО

14:35
Украинские медики возвращаются из Италии – ФОТО - фото 1
Украинские медики возвращаются из Италии – ФОТО

Украинские медики, боровшиеся в Италии с COVID-19, возвращаются на Родину.

Украина отправила гуманитарную помощь в Италию - ФОТО

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в Facebook.

"Сегодня после почти трехнедельной работы в больницах Пезаро и Урбино наши врачи оставляют регион Марке и возвращаются в Украину. Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", - написал дипломат и отметил заслуги украинских медиков.

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"Как считают сами врачи, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от простых местных жителей, которые на каждом шагу (на улицах и в супермаркетах) узнавали украинских медиков и благодарили их за то, что украинцы так близко к сердцу восприняли беду местных жителей", - добавил сотрудник МИД Украины.

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Напомним, 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил за отправку наших медиков в Италию для борьбы с коронавирусом. Его поддержал глава МВД Арсен Аваков и выдвинул встречное предложение.

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