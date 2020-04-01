Зеленский "отправит" наших медиков в Италию, Аваков предложил спирт

Зеленский "отправит" наших медиков в Италию, Аваков предложил спирт

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за отправку наших медиков в Италию для борьбы с коронавирусом. Его поддержал глава МВД Арсен Аваков и выступил со встречным предложением.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Во время совещания президента, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о просьбе Италии помочь ей в борьбе с коронавирусом. В ответ глава государства Владимир Зеленский заявил следующее:

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии".

Министр МВД выразил согласие и дополнительно предложил отправить в Италию спирт для медицинских нужд.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля в Италии инфицированы 105 тысяч человек, из них около 12 тысяч скончались. В Украине на данный момент подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом, 17 из них имели смертельный исход.