Украина отправила гуманитарную помощь в Италию - ФОТО

Украина отправила гуманитарную помощь в Италию - ФОТО

Украина отправила гуманитарную помощь в Италию для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня в 7 00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков. Этот жест дружбы и благодарности мы делаем, помня о том, что итальянские врачи каждый день борются за жизни украинцев из нашей многочисленной диаспоры", - написал зам Авакова.

Как уточнил Геращенко, поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отправку наших медиков в Италию для борьбы с коронавирусом. Его поддержал глава МВД Арсен Аваков и выдвинул встречное предложение.