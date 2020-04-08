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Украина отправила гуманитарную помощь в Италию - ФОТО

09:25
Украина отправила гуманитарную помощь в Италию - ФОТО - фото 1
Украина отправила гуманитарную помощь в Италию - ФОТО

Украина отправила гуманитарную помощь в Италию для борьбы с коронавирусом.

Русские отправили в Италию бесполезные грузы и военных вместо медиков

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня в 7 00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков. Этот жест дружбы и благодарности мы делаем, помня о том, что итальянские врачи каждый день борются за жизни украинцев из нашей многочисленной диаспоры", - написал зам Авакова.

Украина отправила гуманитарную помощь в Италию - ФОТО - фото 198380

Как уточнил Геращенко, поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Украина отправила гуманитарную помощь в Италию - ФОТО - фото 198382

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отправку наших медиков в Италию для борьбы с коронавирусом. Его поддержал глава МВД Арсен Аваков и выдвинул встречное предложение.

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Антон Геращенко Италия Владимир Зеленский Новости Украина
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