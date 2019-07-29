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"Украине не нужна старая СБУ" - Данилюк

09:05
Украине не нужна старая СБУ - Данилюк - фото 1
Украине не нужна старая СБУ - Данилюк

Глава СНБО Александр Данилюк анонсировал скорые реформы СБУ. Проблема только в одном: их не поддерживает Запад.

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Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

По мнению политика, СБУ должна стать мощной организацией, но лишь в контрразведке. Кроме того ее "нужно лишить" дополнительных функций, в частности в экономической сфере.

Однако такие нововведения нравятся не всем.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был воспринят нашими партнерами, в частности НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский принялся за кадровые перестановки в СБУ сразу же после присяги. Так, фактическим главой ведомства стал друг экс-шоумена Иван Баканов. И от него потребовали огромных результатов.

За 60 дней гаранта, Служба безопасности пока смогла лишь отметиться арестом российского танкера "Нейма" и обысками в Кабмине. А вот задержания особо рьяных "чертей" пока не произошло.

Але боротьба триває.

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Владимир Зеленский Александр Данилюк СБУ СНБО Новости Украина
24 канал
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