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Танкер РФ: СБУ оправдалась за отпущенных моряков

21:40
Танкер РФ: СБУ оправдалась за отпущенных моряков - фото 1
Танкер РФ: СБУ оправдалась за отпущенных моряков

В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер "Нейма", блокировавший Керченский пролив. Спустя некоторое время команда судна была отпущена на волю. Такая позиция не очень понравилась многим украинцам. Служба безопасности решила оправдаться.

СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t4952
СБУ задержала русский танкер. Сеть ревет от восторга - ФОТО

"Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям", - заявили в СБУ.

И добавили, что Украина соблюдает нормы Морского международного права и решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Действительно, в данной позиции есть рациональное зерно. Ведь экипажи суден регулярно сменяются, кроме того милость СБУ лишит РФ возможности апеллировать к международному праву, которое она сама же и нарушает.

Напомним, первыми о решении СБУ сообщили РосСМИ, которые сослались на на владельца судна "Альтомар Шиппинг".

Позже эту информацию подтвердила и спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Экипаж направляется домой, судно остается в Измаиле", — заявила она.

По данным источников, на борту NEYMA находились 15 человек. Портом прописки судна является Таганрог.

Напомним, задержание танкера РФ: "Зеленский принял решение"

Позже эту информацию подтвердила и спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Экипаж направляется домой, судно остается в Измаиле", — заявила она.

По данным источников, на борту NEYMA находились 15 человек. Портом прописки судна является Таганрог.


https://beztabu.net/novosti_t4952
со ссылкой на владельца судна "Альтомар Шиппинг".
https://beztabu.net/novosti_t4952
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