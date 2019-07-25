Танкер РФ: СБУ оправдалась за отпущенных моряков

Танкер РФ: СБУ оправдалась за отпущенных моряков

В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер "Нейма", блокировавший Керченский пролив. Спустя некоторое время команда судна была отпущена на волю. Такая позиция не очень понравилась многим украинцам. Служба безопасности решила оправдаться.

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"Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям", - заявили в СБУ.

И добавили, что Украина соблюдает нормы Морского международного права и решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Действительно, в данной позиции есть рациональное зерно. Ведь экипажи суден регулярно сменяются, кроме того милость СБУ лишит РФ возможности апеллировать к международному праву, которое она сама же и нарушает.

Напомним, первыми о решении СБУ сообщили РосСМИ, которые сослались на на владельца судна "Альтомар Шиппинг".

Позже эту информацию подтвердила и спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Экипаж направляется домой, судно остается в Измаиле", — заявила она.

По данным источников, на борту NEYMA находились 15 человек. Портом прописки судна является Таганрог.

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Позже эту информацию подтвердила и спикер МИД РФ Мария Захарова. "Экипаж направляется домой, судно остается в Измаиле", — заявила она. По данным источников, на борту NEYMA находились 15 человек. Портом прописки судна является Таганрог.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

со ссылкой на владельца судна "Альтомар Шиппинг".

https://beztabu.net/novosti_t4952