СБУ обыскивает Кабмин: что происходит

СБУ обыскивает Кабмин: что происходит

В понедельник, 21 июля, Департамент контрразведки СБУ начал обыски в Кабмине , Госпогранслужбе и ГФС. Из-за коррупции в оборонной сфере.

Правоохранители проверяют факт завладения $6 млн при заключении контракта Укроборонпрома с иностранной компанией.

Обыски СБУ санкционированы Главной военной прокуратурой ГПУ. Целью процессуальных действий является изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые могут быть использованы в качестве доказательной базы против преступников.

Отметим, что прошлый президент Петр Порошенко в свое время пообещал карать коррупционеров, ворующих у армии. Позже эту инициативу перехватил нынешний гарант Владимир Зеленский. Однако "Свинарчуки" пока что ходят на свободе. Посадят ли кого-нибудь из них? Поживем - увидим.

Напомним, Компания экс-главы Генштаба Александра Затынайко, нелегально поставляла запчасти для ЗРК из России.