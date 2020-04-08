Украинцы, застрявшие в Непале, возвращаются домой – ФОТО

Украинцы, застрявшие в Непале, возвращаются домой – ФОТО

Украинские туристы, застрявшие в Непале, наконец-то возвращаются домой.

Об этом сообщил замглавы МИД Украины Егор Божок в Twitter.

"Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", - написал дипломат и пожелал украинским туристам счастливого пути.

Напомним, 30 марта в аэропорту "Борисполь" приземлился борт из Катара. Пассажиры самолета демонстративно отказались от обсервации. Немного погодя с ними все же удалось договориться о заселении в отель "Казацкий". Однако прибыв на место, часть из новоявленных постояльцев поспешила уехать домой и вот почему.