Cмутьяны из Бали оставили отель "Казацкий": Что происходит?

Cмутьяны из Бали оставили отель "Казацкий": Что происходит?

В субботу, 4 апреля, пассажиры самолета, прилетевшего из Катара, выселились из столичного отеля "Казацкий". Они не пробыли на обсервации и одной недели.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Андрея Кулижко - одного из обсервированных.

По словам мужчины, ПЦР-диагностика анализов постояльцев отеля показала негативный результат.

"Где-то в 5 вечера мы начали собирать вещи. Далее информация, что тесты вот-вот приедут. Затем 7-8 вечера мы уже видели сюжеты на телеканалах, что все тесты у всех негативные, мы еще их на руки не получили, но знали. Мы ждали информации и решили остаться в гостинице до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика (с проездом домой — прим. ред.)", - заявил Кулижко.

Позже постояльцы заполнили бланки на выселение и выехали из гостиницы, пробыв на обсервации меньше положенного срока.

Примечание: Согласно постановлению Кабмина, обсервация граждан Украины, прибывших из-за рубежа, должна длиться не менее 14 дней.

Напомним, 30 марта в аэропорту "Борисполь" приземлился борт из Катара. Пассажиры самолета демонстративно отказались от обсервации. Немного погодя с ними все же удалось договориться о заселении в отель "Казацкий". Однако прибыв на место, часть из новоявленных постояльцев поспешила уехать домой и вот почему.