Коронавирус из Китая: число зараженных приближается к двум тысячам, 52 погибших

Китайские власти не могут остановить коронавирус

Вечером в субботу, 25 января, глава КНР Си Цзиньпин заявил о том, что ситуация в стране по-настоящему тяжелая, а скорость распространения опасного заболевания катастрофически растет, хотя для недопущения эпидемии и были предприняты беспрецедентные меры.

По состоянию на воскресенье, 26 января, медики КНР зафиксировали 1610 зараженных. При этом официальные данные могут не совпадать с действительностью и быть заниженными в десять, а то и более раз.

Многие больницы страны забиты пациентами, у которых только лишь подозревают коронавирус, но лабораторные исследования его наличие еще не подтвердили.

Наиболее катастрофическая ситуация - в провинции Хубэй, где известно о 323 пораженных вирусом людях. Сегодня утром там умерли еще 13 человек. В целом же новый коронавирус забрал жизни 54 человек.

Напомним, случаи заражения также были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США, Вьетнаме, Канаде и даже Франции. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения решили не объявлять чрезвычайную ситуацию на международном уровне.

"ЧС возникла в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.

Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью.

Как уберечь себя от вируса

Избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции;

Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле.

24 января отечественный Минздрав заявил о подозрении на коронавирус у 3 украинцев: к счастью, 2 человека оказались здоровы, еще один человек подлежит проверке. На данный момент МОЗ Украины проводит профилактические меры для безопасности местных жителей. Подробности читайте по ссылке.