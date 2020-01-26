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В "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из-за китайского коронавируса

13:00
Туристов из Китая встречают санитары с инфракрасными термометрами - фото 1
Туристов из Китая встречают санитары с инфракрасными термометрами

В воскресенье, 26 января, по распоряжению министерства здравоохранения в международном аэропорту "Борисполь" приступили к проверкам температуры тела пассажиров, которые прибывают в страну из Китая.

К проверке на наличие части симптомов заражения китайским коронавирусом готовились в "Борисполе" основательно: в минздраве раздали сотрудникам воздушной гавани инструкции, а также необходимое для измерений оборудование.

Коронавирус из Китая: число зараженных приближается к двум тысячам, 52 погибших

С сегодняшнего дня всех граждан Китая или людей, которые прибывают в Украину рейсами из КНР с температурой, будут отправлять в карантин на проверку на предмет наличия в организме опасного вируса.

В то же время в Китае наконец-то приступили к разработке вакцины от 2019-nCoV. В центре по контролю и профилактике заболеваний в КНР заявили о том, что ученые сумели выделить непосредственно РНК вируса, а сейчас занимаются выборкой штамма и подборком лекарственных веществ, которые сумеют противодействовать пневмонии.

Напомним, случаи заражения также были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США, Вьетнаме, Канаде и даже Франции. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения решили не объявлять чрезвычайную ситуацию на международном уровне.

"ЧС возникла в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.

Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью.

Как уберечь себя от вируса

  • Избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции;
  • Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
  • Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
  • Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле.
24 января отечественный Минздрав заявил о подозрении на коронавирус у 3 украинцев: к счастью, 2 человека оказались здоровы, еще один человек подлежит проверке. На данный момент МОЗ Украины проводит профилактические меры для безопасности местных жителей. Подробности читайте по ссылке.
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