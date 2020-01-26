В "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из-за китайского коронавируса
В воскресенье, 26 января, по распоряжению министерства здравоохранения в международном аэропорту "Борисполь" приступили к проверкам температуры тела пассажиров, которые прибывают в страну из Китая.
К проверке на наличие части симптомов заражения китайским коронавирусом готовились в "Борисполе" основательно: в минздраве раздали сотрудникам воздушной гавани инструкции, а также необходимое для измерений оборудование.
С сегодняшнего дня всех граждан Китая или людей, которые прибывают в Украину рейсами из КНР с температурой, будут отправлять в карантин на проверку на предмет наличия в организме опасного вируса.
В то же время в Китае наконец-то приступили к разработке вакцины от 2019-nCoV. В центре по контролю и профилактике заболеваний в КНР заявили о том, что ученые сумели выделить непосредственно РНК вируса, а сейчас занимаются выборкой штамма и подборком лекарственных веществ, которые сумеют противодействовать пневмонии.
Напомним, случаи заражения также были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США, Вьетнаме, Канаде и даже Франции. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения решили не объявлять чрезвычайную ситуацию на международном уровне.
"ЧС возникла в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.
Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью.
Как уберечь себя от вируса
- Избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции;
- Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
- Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
- Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле.