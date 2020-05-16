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Украина выполнила все условия МВФ – Ермак

19:00
Украина выполнила все условия МВФ – Ермак - фото 1
Украина выполнила все условия МВФ – Ермак

Украина выполнила все обязательства перед МВФ, необходимые для заключения новой программы.

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Об этом политик заявил на встрече с послами стран Большой семерки (G7).

"Наконец-то Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал Андрей Ермак.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла т.н. "антиколомойский закон", упреждающий денационализацию "ПриватБанка".

13 мая нормативно-правовой акт был принят во втором чтении фракциями "Слуга народа", "ЕС" и "Голос". Нардепы от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" проголосовали против.

Позже противники банковского закона пообещали обжаловать его в Конституционном суде.

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Андрей Ермак МВФ Новости Украина
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