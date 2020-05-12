Шмыгаль объявил себя победителем дефолта

Денис Шмыгаль. Победил дефолт. Победит и коронавирус

Еще полтора месяца назад Денис Шмыгаль говорил о том, что Украину может ожидать дефолт. Но теперь, когда ситуация в экономике лишь ухудшилась, премьер-министр заявляет, что банкротство стране не грозит.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt перед запланированными переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель Денис Шмыгаль заявил о том, насколько "стабильна наша экономика".

- Я не вижу совершенно никакой причины для того, чтобы Украина была неплатежеспособной. Мы ведем конструктивный диалог с МВФ и находимся с этим институтом на заключительном этапе заключения кредита МВФ Standby в размере 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона, - заявил глава правительства.

Эпичным при этом выглядит то, что "конструктивные переговоры с МВФ" заключаются в том, что европейские чиновники даже не садятся с действующими властями Украины за переговоры до выполнения их условий. Речь идет о принятии антиколомойского законопроект, который в Раде окончательно так и не рассмотрели, а лишь придумали, как обойти 16 тысяч правок.

Как известно, закон, который дает возможность Украине получить транш МВФ, заблокировали подконтрольные Коломойскому народные депутаты. Для противодействия им некоторые "Слуги народа", не желающие пилить сук, на котором сидят, решили переписать регламент ВР и сделали это 30 апреля.

Теперь рассмотреть документ во втором чтении смогут на ближайшем заседании Рады. Но пока парламентарии не собираются вносить его в повестку дня. По крайней мере, никто из власть имущих об этом не говорит. А вот бюджет Украины, переписанный Шмыгалем и командой во время карантина, подразумевает создание глобального дефицита в почти 300 миллиардов гривен. И это при условии получения транша кредита от МВФ. Так что речи о том, что Украине дефолт не грозит выглядят уж явно преждевременными. Хотя и ласкают уши западных партнеров.