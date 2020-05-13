Тимошенко обжалует "антиколомойский закон" в суде

Тимошенко обжалует "антиколомойский закон" в суде

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против принятия "антиколомойского" закона и пообещала обжаловать его в Конституционном суде.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Этот закон не имеет ничего общего ни с защитой всех украинских банков, ни с защитой Приватбанка в частности. По Привату наша команда подала отдельный законопроект, но его никто не рассматривает. А этот, "банковский" закон предусматривает, что Национальному банку дают такие неограниченные полномочия, что даже решения судов от имени Украины для него ничего не будут стоить", - написала Юлия Тимошенко и пообещала продолжить "борьбу" в суде.

"Наша фракция будет голосовать против "банковского" закона, тем более, что он нарушает 11 статей Конституции Украины. И в случае его принятия мы обжалуем закон в Конституционном суде", - добавила нардеп.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла т.н. "антиколомойский закон", упреждающий денационализацию "ПриватБанка".

13 мая нормативно-правовой акт был принят во втором чтении фракциями "Слуга народа", "ЕС" и "Голос". Нардепы от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" проголосовали против.