Маски сорваны: Нардеп пообещал отменить антиколомойский закон

Антон Поляков - внефракционный "слуга народа"

Связь отдельных народных депутатов Рады 9 созыва с пророссийскими силами, олигархами или бизнес-группировками с каждым днем становится все очевиднее. После того, как отдельно взятые личности заблокировали банковский закон, стало очевидно, кто работает на Игоря Коломойского.

Сегодня же в ходе заседания Верховной Рады нардепы собираются продавить принятие законопроекта, который предусматривает невозвращение обанкротившихся банков их прежним владельцам, но многие политиканы уже заявляют о намерениях прислуживать олигарху Коломойскому.

Так, возле здания парламента внефракционный нардеп Антон Поляков заявил о том, что закон о банках он собирается обжаловать.

- Мы все понимаем, что так или иначе, этот законопроект будет сегодня проголосован. Голоса найдут, и скорее всего, в каких оппозиционных сил. Я буду подавать постановление об отмене закона, - отметил парламентарий. - Как и при принятии закона о земле, мы будем собирать подписи у депутатов для отмены. Ну, и в суды также пойдем.

Как известно, закон, который дает возможность Украине получить транш МВФ, заблокировали подконтрольные Коломойскому народные депутаты, внеся 16 тысяч правок. Для противодействия им некоторые "Слуги народа", не желающие пилить сук, на котором сидят, решили переписать регламент ВР и сделали это 30 апреля.

Теперь рассмотреть документ во втором чтении смогут на ближайшем заседании Рады. Его уже внесли в повестку дня.

Что же касается Полякова, то в парламент он попал по 206-му избирательному округу как представитель "Слуги народа", однако был изгнан со скандалом.