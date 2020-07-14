Крупный город Украины усилил карантин: Кого это коснется?
Областной центр Украины усилит карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в городе, местная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение в период с 23: 00 до 7:00 запретить работу:
- Ночных клубов;
- Ообщепитов (ресторанов, кафе и т.д.);
- Заведений культуры за исключением кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставкой и заказов на вино.
Кроме того местные власти планируют усилить контроль над соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.
Напомним, что…
В конце июня глава МОЗ Максим Степанов спрогнозировал крупную вспышку коронавируса в Одессе. Поводом для столь пессимистических прогнозов послужила переполненность клубов и пляжей города во время празднования Дня Конституции Украины. Аналогичная ситуация наблюдалась и на дорогах, ведущих в Одессу.
В общей сложности, на данный момент в Украине подтвержден 54 771 случай заболевания COVID-19, 2258 из них – в Одесской области.