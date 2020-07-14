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Крупный город Украины усилил карантин: Кого это коснется?

14:11
Крупный город Украины усилил карантин: Кого это коснется? - фото 1
Крупный город Украины усилил карантин: Кого это коснется?

Областной центр Украины усилит карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

На корабле в Одессе вспыхнул COVID-19: Что происходит?

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в городе, местная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение в период с 23: 00 до 7:00 запретить работу:

  • Ночных клубов;
  • Ообщепитов (ресторанов, кафе и т.д.);
  • Заведений культуры за исключением кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставкой и заказов на вино.

Кроме того местные власти планируют усилить контроль над соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

Напомним, что…

В конце июня глава МОЗ Максим Степанов спрогнозировал крупную вспышку коронавируса в Одессе. Поводом для столь пессимистических прогнозов послужила переполненность клубов и пляжей города во время празднования Дня Конституции Украины. Аналогичная ситуация наблюдалась и на дорогах, ведущих в Одессу.

В общей сложности, на данный момент в Украине подтвержден 54 771 случай заболевания COVID-19, 2258 из них – в Одесской области.

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