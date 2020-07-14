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COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры

10:07
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры

Во вторник, 14 июля, украинский Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"14 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 54 771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1412 летальных, 27154 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 638 новых случаев. Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 651 пациент", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры - фото 202694

Согласно новой статистике, антирекордсменами в Украине по количеству зараженных COVID-19 по прежнему являются западные регионы страны. Несмотря на это в некоторых из них было решено ослабить карантинные меры, направленные на борьбу с COVID-19.

В частности, это коснулось г. Черновцы, где было разрешено осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом в количестве не более, чем количество мест для сидения.

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