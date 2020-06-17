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Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19

11:05
Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19 - фото 1
Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19

Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса.

COVID -19 останется с человечеством навсегда – ВОЗ

Об этом заявил глава МОЗУ Максим Степанов.

По словам министра, Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильному вице-премьер-министру и главе МИД начать переговоры с Кабмином и соответствующими госструктурами по предзаказу вакцины от COVID-19.

"Эта процедура длится в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования", - заявил глава МОЗУ Максим Степанов.

Отметим, что …

В мире не существует вакцины от COVID-19. Вся информация о существовании подобных медпрепаратов является недостоверной.

На данный момент ученые всего мира продолжают работу над решением этой проблемы, однако точной даты появления вакцины назвать никто не может. Предположительно, это произойдет не раньше 2021 г.

Напомним, в мире ухудшается ситуация с COVID-19 – ВОЗ.

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Максим Степанов Пандемия коронавируса Карантин в Украине вакцина Новости Украина
Интерфакс Украина
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