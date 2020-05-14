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COVID -19 останется с человечеством навсегда – ВОЗ

20:45
COVID – 19 останется с человечеством навсегда – ВОЗ - фото 1
COVID – 19 останется с человечеством навсегда – ВОЗ

Китайский коронавирус COVID – 19 останется с человечеством навсегда.

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Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Важно сказать об этом: этот вирус может стать эндемической инфекцией и может никогда не уйти. ВИЧ не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Думаю, никто не может точно сказать, когда и уйдет ли этот вирус окончательно", - рассказал чиновник.

Отметим, что по состоянию на 14 мая во всем мире от COVID-19 умерли 300 тыс человек, а число перенесших болезнь достигло отметки 4,4 млн. На данный момент ученые-вирусологи пытаются изобрести вакцину от коронавируса, однако даже в случае успеха их исследований на рынок она попадет не раньше следующего года.

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Esquire
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