COVID -19 останется с человечеством навсегда – ВОЗ

COVID – 19 останется с человечеством навсегда – ВОЗ

Китайский коронавирус COVID – 19 останется с человечеством навсегда.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Важно сказать об этом: этот вирус может стать эндемической инфекцией и может никогда не уйти. ВИЧ не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Думаю, никто не может точно сказать, когда и уйдет ли этот вирус окончательно", - рассказал чиновник.

Отметим, что по состоянию на 14 мая во всем мире от COVID-19 умерли 300 тыс человек, а число перенесших болезнь достигло отметки 4,4 млн. На данный момент ученые-вирусологи пытаются изобрести вакцину от коронавируса, однако даже в случае успеха их исследований на рынок она попадет не раньше следующего года.