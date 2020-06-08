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В мире ухудшается ситуация с COVID-19 – ВОЗ

Вчера, 22:00
В мире ухудшается ситуация с COVID-19 – ВОЗ - фото 1
В мире ухудшается ситуация с COVID-19 – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации в мире из-за пандемии коронавируса.

COVID -19 останется с человечеством навсегда – ВОЗ

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреису.

"В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано почти 7 миллионов случаев заболевания COVID-19 и почти 400 тысяч случаев смерти. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", - сказал чиновник.

В частности, 75% новых случае заражения коронавирусом были зарегистрированы на американском континенте и Южной Азии; кроме того значительный прирост больных наблюдается в некоторых районах Восточной Европы и Центральной Азии.

В связи с ухудшением ситуации гендиректор ВОЗ попросил продолжать придерживаться правил карантина.

"Мы по-прежнему призываем к активному наблюдению, чтобы гарантировать, что вирус не восстановится, особенно в связи с тем, что массовые собрания всех видов начинают возобновляться в некоторых странах", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебреису.

Напомним, что….

По состоянию на понедельник, 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 797 летальных, 12 195 пациентов выздоровели.

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