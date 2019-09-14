НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома – СМИ

НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома – СМИ

НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома Павла Букина.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, бюро завело дело на экс-чиновника по причине подачи недостоверной информации в налоговой декларации (ст. 366-1 УКУ).

О каких-либо подробностях аноним предпочел умолчать.

Для справки

Павел Букин - украинский политический деятель. В 2012-2013 гг. занимал должность замглавы Укроборонпрома.

Павел Букин

Позже возглавил "Укрспецэкспорт" – госкомпанию по экспорту военной продукции. В феврале 2018 г. получил повышение и стал главой Укроборонпрома. Весной 2019 г. на всю страну прогремел скандал в связи с коррупцией в стенах концерна. Дело оборонки очень сильно ударило как по самому Букину, так и по рейтингу тогдашнего президента Петра Порошенко.

30 августа 2019 г. уволен с занимаемой должности.

Напомним, в "Укроборонпроме" сменился глава. Кто же он?