Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома – СМИ

21:00
НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома – СМИ - фото 1
НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома – СМИ

НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома Павла Букина.

Свинарчука застукали с таинственной блондинкой – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, бюро завело дело на экс-чиновника по причине подачи недостоверной информации в налоговой декларации (ст. 366-1 УКУ).

О каких-либо подробностях аноним предпочел умолчать.

Для справки

Павел Букин - украинский политический деятель. В 2012-2013 гг. занимал должность замглавы Укроборонпрома.

НАБУ открыло дело против экс-главы Укроборонпрома – СМИ - фото 187767

Павел Букин

Позже возглавил "Укрспецэкспорт" – госкомпанию по экспорту военной продукции. В феврале 2018 г. получил повышение и стал главой Укроборонпрома. Весной 2019 г. на всю страну прогремел скандал в связи с коррупцией в стенах концерна. Дело оборонки очень сильно ударило как по самому Букину, так и по рейтингу тогдашнего президента Петра Порошенко.

30 августа 2019 г. уволен с занимаемой должности.

Напомним, в "Укроборонпроме" сменился глава. Кто же он?

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
НАБУ Укроборонпром Коррупция Новости Украина
Украинские новости
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский снова поспорил с Филатовым: подробности - фото 1
Зеленский снова поспорил с Филатовым. Раскрыты детали
19:00
Выборы на Донбассе будут: Зеленский назвал условие - фото 1
Выборы на Донбассе будут: Зеленский назвал условие
13:30
Вадим Пристайко объявил о желании власти провести выборы в "ДНР" и "ЛНР" - фото 1
У Зеленского запланировали провести выборы "по всей Украине": с Донбассом, но без Крыма
Вчера, 18:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 11:04
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...