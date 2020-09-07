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Украина потребовала от России приструнить своих боевиков

15:30
Украина потребовала от России приструнить своих боевиков - фото 1
Украина потребовала от России приструнить своих боевиков

Украина потребовала от России повлиять на поведение своих боевиков, оккупировавших Донбасс.

Зеленский пригрозил мощно влупить по боевикам: Названо условие

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий ОПУ.

"Украина изучила внимательно оба обстрела (российских террористов – прим. ред.) и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В ОПУ также подчеркнули, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по обстрелам группировок "ЛДНР" из-за которых один украинский военный погиб и еще один человек был ранен.

Напомним, что…

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

5 сентября российские боевики "ДНР" пригрозили уничтожить позиции украинский армии. На следующий день террористы открыли огонь по ВСУ; в результате обстрелов террористов погиб один человек.

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ДНР "ЛНР" Боевики Офис Президента Новости Украина
Укринформ
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