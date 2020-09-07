Украина потребовала от России приструнить своих боевиков

Украина потребовала от России приструнить своих боевиков

Украина потребовала от России повлиять на поведение своих боевиков, оккупировавших Донбасс.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий ОПУ.

"Украина изучила внимательно оба обстрела (российских террористов – прим. ред.) и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В ОПУ также подчеркнули, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по обстрелам группировок "ЛДНР" из-за которых один украинский военный погиб и еще один человек был ранен.

Напомним, что…

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

5 сентября российские боевики "ДНР" пригрозили уничтожить позиции украинский армии. На следующий день террористы открыли огонь по ВСУ; в результате обстрелов террористов погиб один человек.