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Боевики "ДНР" пригрозили уничтожить позиции ВСУ: Украина созвала срочное заседание ТКГ

Вчера, 22:19
Боевики "ДНР" пригрозили уничтожить позиции ВСУ: Украина созвала срочное заседание - фото 1
Боевики "ДНР" пригрозили уничтожить позиции ВСУ: Украина созвала срочное заседание

В субботу, 5 сентября, российские боевики "ДНР" пригрозили уничтожить позиции украинский армии. В ответ Украина решила созвать заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Об этом сообщает "Громадське".

Указ об очередной провокации опубликован на сайте террористической организации "ДНР". Согласно документу, главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открывать огонь с 8 утра 7 сентября.

Что ответила Украина?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Прямой" заявил о подготовке очередного заседания ТКГ.

"Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг. Мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - рассказал Кулеба, пообещав не допускать "мягкость" в отношении боевиков.

"Мы никогда не продемонстрируем какую-то мягкость, не пойдем на неприемлемые уступки, но режим прекращения огня должен действовать, потому что конечной нашей целью является деоккупация наших территорий. Но это, как говорится, конечная остановка, а начальная остановка, на которой все садятся, — это прекращение огня. Если мы не сели на начальной остановке, мы никогда не доедем до конечной", - резюмировал министр.

Напомним, что…

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

В первый же день перемирия боевики вполне ожидаемо открыли огонь по позициям украинских военных. В дальнейшем провокации террористов неоднократно повторялись, однако Банковая предпочла этого не замечать.

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ВСУ Денис Пушилин ДНР Дмитрий Кулеба Новости Украина
Громадське
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