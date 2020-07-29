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Зеленский пригрозил мощно влупить по боевикам: Названо условие

14:30
Зеленский пригрозил мощно влупить по боевикам: Названо условие - фото 1
Зеленский пригрозил мощно влупить по боевикам: Названо условие

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал мощно ответить российским боевикам в случае дальнейших провокаций.

Служащих ВСУ будут наказывать за "нарушение" режима тишины

Об этом глава государства заявил во время брифинга, 29 июля.

“Можем ли мы сказать, что нет одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Проконтролировать все очень сложно. Если будет серьезная атака, которая выходит из рамок договоренностей, они будут очень мощно отвечать”, - сказал президент Украины.

В то же время Владимир Зеленский пообещал всеми силами сохранять перемирие с оккупантами.

“Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это выполняем полностью. Что касается той стороны – все зависит от России. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны – мы будем это чувствовать”, - добавил политик.

Напомним, что…

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

В первый же день перемирия боевики вполне ожидаемо открыли огонь по позициям украинских военных. В ответ командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что ВСУ имеют право ответить силой.

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