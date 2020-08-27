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Украина побила антирекорд по смертям от COVID-19 - страшная статистика

09:48
Украина побила антирекорд по смертям от COVID-19 - страшная статистика - фото 1
Украина побила антирекорд по смертям от COVID-19 - страшная статистика

В четверг, 27 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом. К сожалению не обошлось без антирекордов.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ и УП.

"27 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 112 059 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54217 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1974 новых случаев. Всего проведено 1472736 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 763 пациента", - говорится в сообщении Минздрава.

Украина побила антирекорд по смертям от COVID-19 - страшная статистика - фото 204539

Как уточняет УП со ссылкой на СНБО, за сутки 26 августа от коронавируса умерли 49 украинцев. Таким образом в нашей стране был побит очередной рекорд смертности от COVID-19.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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Без табу
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