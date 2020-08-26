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Не подключали к ИВЛ: В Батькивщине рассказали о состоянии Тимошенко

13:23
Не подключали к ИВЛ: В Батькивщине рассказали о состоянии Тимошенко - фото 1
Не подключали к ИВЛ: В Батькивщине рассказали о состоянии Тимошенко

Нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко рассказал о состоянии здоровья Юлии Тимошенко. Как оказалось, ее не подключали к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщает Украина 24.

"То, что она (Юлия Тимошенко – прим. ред.) подключена к аппарату, это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - сказал депутат.

Что было ранее?

23 августа Юлия Тимошенко сдала положительный тест на COVID-19. Где именно заразилась лидер "Батькивщины", неизвестно.

27 августа издание РБК Украина сообщило о подключении главы Батькивщины к аппарату ИВЛ. На тот момент в оппозиционной силе не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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Юлия Тимошенко Батьківщина Пандемия коронавируса Новости Украина
Украина 24
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