Не подключали к ИВЛ: В Батькивщине рассказали о состоянии Тимошенко

Не подключали к ИВЛ: В Батькивщине рассказали о состоянии Тимошенко

Нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко рассказал о состоянии здоровья Юлии Тимошенко. Как оказалось, ее не подключали к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщает Украина 24.

"То, что она (Юлия Тимошенко – прим. ред.) подключена к аппарату, это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - сказал депутат.

Что было ранее?

23 августа Юлия Тимошенко сдала положительный тест на COVID-19. Где именно заразилась лидер "Батькивщины", неизвестно.

27 августа издание РБК Украина сообщило о подключении главы Батькивщины к аппарату ИВЛ. На тот момент в оппозиционной силе не подтвердили и не опровергли эту информацию.