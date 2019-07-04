Украинский спецназ захватил в "ДНР" топового "офицера"-террориста и свидетеля по делу MH17

Владимира Цемаха вывезли в Киев из глубокого тыла "ДНР"

Бойцы ССО провели блестящую спецоперацию по захвату и вывозу из глубокого тыла "ДНР" важного свидетеля по громкому международному делу о крушении "Боинга", а также далеко не последнего человека в квазиреспублике.

В четверг, 4 июля, адвокат Владимира Цемаха Роман Гонтарев заявил представителям агентства "Українські новини" о том, что суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержали боевика "ДНР", который некогда являлся главарем противовоздушной обороны Славянской бригады, следователи СБУ. А поскольку известно, что обитал террорист не просто в "дыре", а на границе с Россией в Снежном значит это только одно: украинский спецназ действительно провел операцию в духе Моссада.

Причем бойцы не просто захватили "языка" в глубочайшем тылу врага, но еще и сумели провезти террориста через блокпосты с российскими военными. По некоторым данным, спецназовцы оглушили Цемаха в его квартире по улице 250-летия Донбасса, 4. После чего тело погрузили в инвалидное кресло и беспрепятственно переправили на подконтрольную территорию под видом парализованного пенсионера.

С учетом того, что в 2014-м году боевик служил путинским преступникам в качестве руководителя именно ПВО в Снежном, он, по всем данным, является ценным свидетелем по делу о катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний, поскольку не мог не знать о переброске ЗРК "Бук".

В марте 2015-го боевика уволили из рядов оккупационно-террористических войск, но два года назад был восстановлен и стал целым замкомом батальона части 08819. Во второй раз в рядах террористов "полковник" прослужил недолго - его уволили спустя несколько месяцев.

Теперь же террориста будут содержать под стражей, если, конечно, не выпустят благодаря решению Конституционного суда, ведь обвиняемых в тяжких преступлениях отныне нельзя помещать в СИЗО.

Напомним, российские террористы из ЗРК "Бук" 17 июля 2014-го года сбили лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.