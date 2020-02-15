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Киев освободит 200 узников Кремля – президент Украины

19:00
Украина освободит 200 узников Кремля – президент Украины - фото 1
Украина освободит 200 узников Кремля – президент Украины

Киев ведет переговоры с Россией по освобождению украинских узников Кремля.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции.

"Мы сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - отметил глава государства, добавав, что на данный момент стороны договорились о двух больших треках обмела.

"Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.

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пленные Владимир Зеленский Россия Обмен пленными Новости Украина
Украинская правда
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