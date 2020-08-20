Украина обеспечит дальнейшее водоснабжение боевиков "ЛДНР"

Украина обеспечит дальнейшее водоснабжение боевиков "ЛДНР"

Трехсторонняя контактная группа утвердила новые участки разведения сил на Донбассе и продлила действие ранее достигнутых "соглашений" с Кремлем.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"В группе по вопросам безопасности были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки» в Берлине", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения и акцентировала внимание на выполнении всех договоренностей о подтверждении списков военнопленных.

Помимо этого было продлено соглашение о водопоставках оккупантам со стороны Украины.

Что было ранее?

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

Несмотря на абсолютный провал всех предыдущих мирных инициатив, президент Украины Владимир Зеленский достаточно позитивно оценил заключенные соглашения, кратко заявив, что "зрады" в них нет.