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Новый обмен пленными: Украина передала списки ОБСЕ

13:03
Новый обмен пленными: Украина передала списки ОБСЕ - фото 1
Новый обмен пленными: Украина передала списки ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче ОБСЕ списка удерживаемых лиц, предлагаемых для обмена.

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Об этом глава государства сообщил во время брифинга, 13 августа.

"Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они передадут свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина – Россия – ОБСЕ, когда может технически уже проходить обмен", - сказал президент Украины.

Напомним, что…

Последний крупный обмен пленными между Украиной и боевиками прошел 16 апреля. Тогда Киеву удалось вернуть свободу 19 украинским гражданам.

6 августа глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что в ближайшие несколько недель Киев планирует провести новый обмен пленными. Речь идет об освобождении 100 узников российских боевиков.

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Владимир Зеленский Обмен пленными ОБСЕ Борисполь Новости Украина
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