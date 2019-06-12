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Украина не вступит в ЕС – Климкин

17:00
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Украина не вступит в ЕС – Климкин

Украина не вступит в ЕС в ближайшие 10 лет. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", - написал политик в Facebook.

И добавил следующее:

"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда", - подчеркнул дипломат.

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Отметим, что во время предвыборной гонки вступление в ЕС и НАТО было одним из стержневых обещаний Петра Порошенко. Однако на тот момент глава МИД таких заявлений не делал. Интересно, почему?

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин в очередной раз попросился в отставку.

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Павел Климкин Евросоюз МИД Украины Новости Украина
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