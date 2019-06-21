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Коломойский предложил Зеленскому помощь в восстановлении Донбасса

21:05
В каждой шутки есть доля шутки - фото 1
В каждой шутки есть доля шутки / Пресс-служба президента

В четверг, 20 июня, президент Зеленский неожиданно вновь стал Голобородько и заявил, что олигархи должно будут скинуться и вместе отстроить Донбасс, пострадавший от русской военной агрессии.

Олигархи Ахметов и Пинчук отмолчались, олигарх Фирташ ныне изолирован в Австрии, олигарх Порошенко не считает себя таковым, а вот олигарх Коломойский, которого также называют бизнес-ангелом Зеленского, молчать не стал.

Зеленский объявил о договорняке с олигархами, но они сами об этом не знают

Свой ответ на президентскую инициативу Игорь Коломойский дал в свойственной только ему ироничной манере. Первым этот тролльский ответ услышал корреспондент "Нового времени".

«В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", - сказал Коломойский, заметив, что денег нет, но выход все-таки есть: олигарх готов лично потрудиться на благо восстановления оккупированных регионов.

«На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», - сказал Коломойский (и, видимо, в этот момент ехидно улыбнулся).

Могу покрасить ларек или два

Дело в том, что Коломойский действительно ныне находится под судом, который арестовал все его известные ему счета и разрешил тратить не более 20 тысяч фунтов в неделю. Олигарх этим фактом браввирует во всех интервью и заставляет всех собеседников в это верить.

Что касается восстановления Донбасса, то вопрос включения в этот процесс олигархов вызывает сомнения. Во-первых, на каких основаниях они должны это делать, во-вторых, это точно демократично, а не военный коммунизм, в-третьих, за восстановления разрушенных войной регионов должны платить на граждане Украины, а государсто-агрессор - Россия. Именно репарации с русских должны восстановить Донбасс. Более того, процесс этот должен быть прозрачен и лишен какой-либо коррупционной составляющей, а при участии олигархов, наживших свои миллиарды не совсем честным путем, это вряд ли кажется возможным.

А потому олигарх-тролль Коломойский прав, пусть и завернул свою позицию в шутку.

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Владимир Зеленский Игорь Коломойский Олигархи война на Донбассе Донбасс Новости Украина
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