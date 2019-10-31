Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Зе команда отказалась от выплат пенсий жителям "ДНР" и "ЛНР"

08:00
Оксана Коляда призналась, что выплат пенсий в ОРДиЛО не будет - фото 1
Оксана Коляда призналась, что выплат пенсий в ОРДиЛО не будет

Все рассказы новых властей о необходимости заботы о жителях оккупированных территорий разбились о суровую реальность. Украина физически не может обеспечивать соцвыплатами живущих в "дыре" пенсионеров.

С таким заявлением первой из всей команды Зеленского выступила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в ходе первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

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Чиновница наконец пояснила, что в ситуации, когда за линией разграничения царит беззаконие и орудуют банды террористов, вопрос выплат пенсий не может стоять на повестке.

"Оккупационные власти не дают нам возможности осуществлять там какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты, - подчеркнула Коляда. - Мы работаем над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения выплат на подконтрольной территории".

Как известно, по официальным данным Украина за четыре года выплатила жителям оккупированных территорий 80 миллиардов.

Но только тем, кто перерегистрировался как переселенец. Таковых, в общем-то, большинство, ведь в "дыре" пожилые люди получают две пенсии - от Украины и от оккупантов.

К слову, ещё недавно в Зе команде рассказывали о том, как собираются раздавать выплаты прямо в недореспубликах.

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Оксана Коляда ДНР "ЛНР" война на Донбассе терроризм Новости
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