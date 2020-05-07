Украина хочет, чтобы в НАТО разработали стратегию сдерживания русских

Пристайко хочет, чтобы НАТО включились в противодействие кремлевским террористам

В четверг, 7 мая, вице-премьер-министр Украины Вадим Пристайко выступил с предложением к блоку НАТО о совместной разработке программы по сдерживанию России в Черноморском регионе.

Как утверждают в пресс-службе правительства, сегодня экс-министр иностранных дел обратился к западным партнерам Украины с длинной речью о необходимости "стратегии противодействия террористической державе".

- Безопасность в Черноморском регионе имеет большое значение для Украины, а также для Северного альянса и других союзников. Внедряя предложенный НАТО "Черноморский пакет", мы бы хотели сделать фокус на усилении наших Военно-Морских Сил, кибербезопасности, а также усилении осведомленности наших партнеров о ситуации в регионе, - отметил Пристайко.

Особую опасность для Украины и стран Запада, по словам вице-премьера, в данный момент представляет масштабная кампания по дезинформации, связанная с коронавирусом. Поскольку русские стараются с помощью своей пропаганды и троллей расколоть отношения между рядом стран, внедряя теории заговора.

- Распространением в медиа запущенных Россией фейков Кремль хочет слабить способность государств НАТО и ЕС вместе реагировать на кризис, - подчеркнул чиновник. - Такие целеустремленные действия наносят дополнительный вред обществу, которое и так ощутило на себе огромные потрясение из-за кризиса.

Напомним, целый ряд озвученных Москвой пропагандистских историй транслируют в Украине не только телеканалы Виктора Медведчука, но и Игоря Коломойского. Так, недавно на "плюсах" вышла передача о "наличии на территории Украины американских лабораторий по разработке биологического оружия".