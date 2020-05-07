Медведчук распространяет фейки о коронавирусе - Госдеп США

Медведчук распространяет фейки о коронавирусе - Госдеп США

Украинские олигархи Виктор Медведчук и Игорь Коломойский с помощью подконтрольных СМИ распространяют фейки о происхождении коронавируса.

Об этом заявил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.

По словам политика, на данный момент Россия продолжает распространять фейки о коронавирусе. Часть из них подхватывают украинские СМИ, принадлежащие олигархам Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому.

В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на "1+1" рассказывалось о наличии на территории Украины американских лабораторий по разработке биологического оружия.

"Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ", - добавил Кент.

Важно знать, что….

Одной из стран, заинтересованных в обвинении США в распространении коронавируса, является Китай. Отчасти эта дезинформационная политика диктуется нежеланием Поднебесной признавать свои просчеты в локализации инфекции зимой 2019/2020 гг. Как сообщалось ранее, длительное сокрытие Китайской Республикой реальных данных о количестве инфицированных на территории страны и факта передачи вируса от человека человеку привели к распространению COVID-19 по всему миру.

Что касается России, то ее выгода в создании фейков о коронавирусе вполне очевидна. Подобные методы российские спецслужбы использовали и ранее. Так, в 80-х гг. агенты КГБ на Западе распространяли дезинформацию о создании вируса СПИД в американских секретных лабораториях. Среди многих конспирологов эта фантастическая теория жива до сих пор.

Напомним, COVID-19 нанес мощный удар, за сутки слегли полтысячи украинцев.