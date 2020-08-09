UFC: Спонсора русских террористов эффектно забили в клетке

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18:00
Избиение фаната "русского мира" переходит в решающую стадию - фото 1
Избиение фаната "русского мира" переходит в решающую стадию

Лишь несколько минут сумел продержаться в октагоне фанат "русского мира" и предатель Украины боец UFC Алексей Олейник

Соперником Алексея Олейника был американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис. Этот поединок был главным событием турнира UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, США.

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Уже в дебюте второго раунда Олейник капитулировал - он пропустил от Льюиса несколько ударов в голову, был отправлен на настил ринга, где американец без труда довершил свое дело и праздновал победу.

Деррик Льюис - Алексей Олейник - видео нокаута:

Напомним, Олейник - этнический украинец и некогда обладатель паспорта Украины. С началом российской агрессии против Украины харьковчанин поддержал оккупантов, в том числе - финансово.

Особое внимание предатель оказывал боевикам из бандформирования "Оплот".

В ноябре 2014 года Олейник признался, что финансирует "Оплот". Тогда же перед боем с Джаредом Рошолтом он пришел на взвешивание в футболке с портретом Владимира Путина.

"Никто не должен сидеть сложа руки: одни сидят в окопах, другие бьют фашистов, третьи зарабатывают деньги, а мы своими победами поддерживаем доброе имя организации", - заявил тогда предатель.

Отметим, что с тех пор ряд "Оплота" поредели, также были убиты основатель банды - Жилин, а также самый известный участник этой преступной организации - Александр Захарченко.

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