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Донецк остался без "Оплота": террористы распустили основной телеканал

18:40, Сегодня
Канал "Оплот" распускают - фото 1
Канал "Оплот" распускают

Подконтрольный российским оккупантам посредством кураторства Александра Тимофеева канал "Оплот" в пятницу, 7 сентября, решили закрыть. Это связано с бегством и разоблачением Ташкента в "ДНР", а также с нежеланием нового руководства содержать прикормленных боевиком журналистов.

Сегодня всех сотрудников сепаратисткого канала собрали на экстренное "совещание", в ходе которого руководство "Оплота" поставило всех перед фактом об увольнении.

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Как преподносили эту информацию, неизвестно, однако множество выпускников захваченного террористами Донецкого национального университета, которые устраивались на работу в "Оплот", оказались на рынке труда. Если, разумеется, таковой вообще существует в "ДНР" не только на словах.

Напомним, сегодня стало известно о бегстве соратника Захарченко Александра Тимофеева. В недореспублике его тут же обвинили в масштабных хищениях "бюджетных средств".

С приходом во главу квазиобразования Дениса Пушилина многие директоры предприятий поняли, что уже можно, и заявили, что Ташкент захватывал их фирмы

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