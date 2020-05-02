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Убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу: Причина поражает

16:46
Убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу: Причина поражает - фото 1
Убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу: Причина поражает

Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей вышли на свободу.

"Пасечник" и педагог: что известно об убийцах мальчика Кирилла Тлявова

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на бабушку мальчика.

"Да, их отпустили", - рассказала Александра Тлявова.

Как уточнил адвокат семьи ребенка, подозреваемые внесли необходимую сумму залога, которая предварительно была уменьшена.

На данный момент под стражей остался лишь один подозреваемый – экс-полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый, - сын Приходько, - находится под личным обязательствам.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейский в нерабочее время стреляли из огнестрельного оружия. В результате несчастного случая погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

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Убийство Кирилла Тлявова Национальная полиция Киевская область Новости Украина
Громадське
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