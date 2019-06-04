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"Пасечник" и педагог: что известно об убийцах мальчика Кирилла Тлявова

12:44
"Пасечник" и педагог: что известно об убийцах мальчика - фото 1
"Пасечник" и педагог: что известно об убийцах мальчика

Намедни всю страну шокировало вопиющее убийство 5-летнего мальчика. Виновниками оказались полицейские. Рассказываем, что о них известно.

Умер 5-летний мальчик, которому выстрелили в голову пьяные копы

Итак, первый пошел. Владимир Петровец, 42 года. Ранее работал водителем-пасечник. В 1999 стал инспектором ГАИ. В нулевых проработал в Кобре, но после расформирования подразделения вернулся в дорожный патруль. После Майдана был люстрирован, но со временем смог вернуться в ряды полиции.

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Владимир Петровец на скамье подсудимых

Второй обвиняемый – лейтенант Иван Приходько, 31 год. Окончил Индустриальный техникум. Отслужив в армии, устроился в ГАИ. В 2015 становится командиром отделения взвода в 5-ой роте столичной полиции. Через год был уволен, но немного погодя восстановлен на работе в судебном порядке. В 2017 г. окончил педагогический университет в Переяслав-Хмельницком. С 2018 работает патрульным.

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Иван Приходько пытается скрыть свое лицо / Громадське ТБ

Отметим, что возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Автором прошения является некто Роман Василенко. Скорее всего просьба связана с недавним убийством 5-летнего мальчика. Какая-либо детальная информация в документе отсутствует, содержа лишь вышеуказанное требование:

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

Напомним, суд арестовал убийц 5-летнего мальчика.

 
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Убийство Кирилла Тлявова суд полиция МВД Новости Украина
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