Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Леонид Кучма Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Убийство 5-летнего мальчика пьяными копами: Полиция ужасно напугана

Вчера, 23:22
Убийц 5-летнего Кирилла - к ответу - фото 1
Убийц 5-летнего Кирилла - к ответу / Алина Бондар via Facebook

Смерть 5-летнего Кирилла Тлявова, ставшего жертвой сотрудников Национальной полиции, возмутила простых людей.

Вечером в понедельник, 3 июня, стало известно, что 5-летний Кирилл умер - его жизнь не удалось спасти. Это грустное известе возмутило людей, сначала в соцсетях начала рости волна возмущения из-за преступления, попытки полицейский отмазать своих, а также - молчания высших полицеских чинов и верхушки МВД.

Умер 5-летний мальчик, которому выстрелили в голову пьяные копы

Возмущенные активисты пришли под здание МВД, где устроили митинг, потребовав наказания убийцам, тех, кто их покрывал, а также тех, из-за чьего бездействия и саботожа реформы МВД это стало возможным.

Митинг возмущен граждан под зданием МВД - 03.06.2019:

Только после этого глава Нацполиции Сергей Князев сподобился на заявление в соцсетях, где пообещал наказать виновных. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков отмалчивается до сих пор.

В Национальной полиции ужасно напуганы общественным резонансом - там начались чистки. Так, остранено полицейское руководство Переяслава-Хмельницкого. Пресс-служба Нацполиции даже сообщает, что начальники убийц и тех копов, которые пытались их отмазать, могут даже потерять работу.

Нацполиция пытается сохранить лицо:

В отличие от Авакова, президент Зеленский отмаличваться не стал - он выразил свои соболезнования семье погибшего ребенка и заявил, что не допустит того, чтобы расследование трагедии слили коррумпированные копы и судьи. При этом Зеленский не стал обвинять лично Авакова в произошедшем.

Владимир Зеленский призвал наказать виновных:

5-летний мальчик был смертельно ранен 31 мая в Переяславе-Хмельницком (Киевская область) пьяными полицейскими, которые решили пострелять по баночками из мелкоколиберной винтовки. Попали ребенку в голову. Местная полиция отказывалась признавать преступление своих коллег и настаивала на версии, что тот ударился при падении об асфальт. Лишь значительно позже было установлено, что это пулевое ранение и тогда полицейские были вынуждены

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Национальная полиция криминал Арсен Аваков Киевская область Новости События Владимир Зеленский
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Президент поставил ультиматум СБУ - фото 1
Зеленский поставил ультиматум СБУ
Вчера, 16:00
Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу - фото 1
Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу
Вчера, 13:56
Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги - фото 1
Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги
Вчера, 12:27
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...