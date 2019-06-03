Убийство 5-летнего мальчика пьяными копами: Полиция ужасно напугана

Убийц 5-летнего Кирилла - к ответу / Алина Бондар via Facebook

Смерть 5-летнего Кирилла Тлявова, ставшего жертвой сотрудников Национальной полиции, возмутила простых людей.

Вечером в понедельник, 3 июня, стало известно, что 5-летний Кирилл умер - его жизнь не удалось спасти. Это грустное известе возмутило людей, сначала в соцсетях начала рости волна возмущения из-за преступления, попытки полицейский отмазать своих, а также - молчания высших полицеских чинов и верхушки МВД.

Возмущенные активисты пришли под здание МВД, где устроили митинг, потребовав наказания убийцам, тех, кто их покрывал, а также тех, из-за чьего бездействия и саботожа реформы МВД это стало возможным.

Митинг возмущен граждан под зданием МВД - 03.06.2019:

Только после этого глава Нацполиции Сергей Князев сподобился на заявление в соцсетях, где пообещал наказать виновных. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков отмалчивается до сих пор.

В Национальной полиции ужасно напуганы общественным резонансом - там начались чистки. Так, остранено полицейское руководство Переяслава-Хмельницкого. Пресс-служба Нацполиции даже сообщает, что начальники убийц и тех копов, которые пытались их отмазать, могут даже потерять работу.

Нацполиция пытается сохранить лицо:

В отличие от Авакова, президент Зеленский отмаличваться не стал - он выразил свои соболезнования семье погибшего ребенка и заявил, что не допустит того, чтобы расследование трагедии слили коррумпированные копы и судьи. При этом Зеленский не стал обвинять лично Авакова в произошедшем.

Владимир Зеленский призвал наказать виновных:

5-летний мальчик был смертельно ранен 31 мая в Переяславе-Хмельницком (Киевская область) пьяными полицейскими, которые решили пострелять по баночками из мелкоколиберной винтовки. Попали ребенку в голову. Местная полиция отказывалась признавать преступление своих коллег и настаивала на версии, что тот ударился при падении об асфальт. Лишь значительно позже было установлено, что это пулевое ранение и тогда полицейские были вынуждены