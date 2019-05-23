Минюст отправил в Администрацию президента письмо с требованием пояснить за Богдана

Богдана придется уволить

Чиновники министерства юстиции не имеют права подавать иски в суд, чтобы заблокировать назначение Владимиром Зеленским люстрированного адвоката Коломойского Андрея Богдана. Но вот затребовать проверочку вполне могут.

В четверг, 23 мая, на своей странице в Facebook замминистра юстиции Сергей Петухов отчитался об отправлении в Администрацию президента "письма счастья" по поводу главы этого прекрасного учреждения.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации Президента. Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен освободить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр", - отметил чиновник.

Так что теперь коллеги Богдана должны в очередной раз залезть в свод законов, подумать, является ли должность главы администрацией президента должностью главы администрации президента. И если во время проверки замы Богдана обнаружат, что таки да, они обязательно придут к выводу, что назначенный президентом на столь высокую должность юрист попадает под люстрацию. И должен быть уволен.

А если в АП кадровых решений не примут, за них будут говорить судьи.

"Для проверки правильности выполнения Закона запрашиваем информацию о вновь руководителей Администрации Президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", - подчеркнул Петухов.