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Минюст отправил в Администрацию президента письмо с требованием пояснить за Богдана

19:00
Богдана придется уволить - фото 1
Богдана придется уволить

Чиновники министерства юстиции не имеют права подавать иски в суд, чтобы заблокировать назначение Владимиром Зеленским люстрированного адвоката Коломойского Андрея Богдана. Но вот затребовать проверочку вполне могут.

В четверг, 23 мая, на своей странице в Facebook замминистра юстиции Сергей Петухов отчитался об отправлении в Администрацию президента "письма счастья" по поводу главы этого прекрасного учреждения.

Люстрация Богдана: замминистра юстиции расставил все точки над "i"

"Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации Президента. Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен освободить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр", - отметил чиновник.

Так что теперь коллеги Богдана должны в очередной раз залезть в свод законов, подумать, является ли должность главы администрацией президента должностью главы администрации президента. И если во время проверки замы Богдана обнаружат, что таки да, они обязательно придут к выводу, что назначенный президентом на столь высокую должность юрист попадает под люстрацию. И должен быть уволен.

А если в АП кадровых решений не примут, за них будут говорить судьи.

"Для проверки правильности выполнения Закона запрашиваем информацию о вновь руководителей Администрации Президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", - подчеркнул Петухов.

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Андрей Богдан Владимир Зеленский Администрация Президента люстрация Министерство юстиции Новости
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