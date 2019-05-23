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Фанаты Зеленского заспамили петициями об отмене петиции об отставке президента

18:20
Зеленского просят не рассматривать петицию об отставке - фото 1
Зеленского просят не рассматривать петицию об отставке

Созданное вчера на сайте президента обращение с требованием к Владимиру Зеленскому уйти с должности набирает по нескольку тысяч голосов в час и уже давно преодолело необходимый для рассмотрения барьер в 25 тысяч подписей.

Причем, судя по всему, количество недовольных действиями президента будет расти с каждым днем.

Зеленского в отставку: на сайте гаранта появилась петиция

К "порохоботам", которые изначально не поддерживали Зеленского, начали прибавляться голосовавшие за артиста украинцы, рассчитывавшие на изменения в стране, но увидевшие то же кумовство и заигрывание с законами вопреки интересам Украины.

Тем не менее, фанатов у Зеленского до сих пор немало. Но действуют они разрозненно, совсем не так, как во время президентской кампании, когда ими руководили из штаба. Тогда полчища адептов Зе обрушивались на Facebook-страницы критикующих кандидата людей и за пару минут отправляли их в бан.

Теперь же они пошли создавать петиции ради отмены петиции. И наклепали таких прошений без малого 16.

Фанаты Зеленского заспамили петициями об отмене петиции об отставке президента - фото 181511

В них фанаты президента просят не рассматривать требование об отставке, говорят о поддержке главы государства и просят дать ему шанс.

Фанаты Зеленского заспамили петициями об отмене петиции об отставке президента - фото 181513

Впрочем, без должного руководства ботофермами эти петиции обречены на недобор подписей, поскольку голоса верящих в Зе команду "распыляются".

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Владимир Зеленский петиция отставка Новости
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