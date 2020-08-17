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У Зеленского отреагировали на сожжение машины "Схем"

14:19
У Зеленского отреагировали на поджог машины "Схем" - фото 1
У Зеленского отреагировали на поджог машины "Схем"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отреагировала на поджог машины журналистов "Схем".

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост спикера в Facebook.

"Cитуация, сложившаяся со "Cхемами", - полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе - пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", - написала Юлия Мендель.

У Зеленского отреагировали на сожжение машины 'Схем' - фото 204143

Что было ранее?

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли машину журналистов "Схем". По словам сотрудника проекта Михаила Ткача, инцидент является делом "людей" Владимира Зеленского, обозленных на расследование "Схем" о кортежах президента. Кроме того работник СМИ обвинил УГО в слежке за журналистами. В ответ пресс-служба учреждения отвергла эту информацию.

"Военнослужащие УГО действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем", - заявили в УГО.

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Владимир Зеленский Юлия Мендель Схеми Новости Украина
Без табу
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