У Зеленского отреагировали на сожжение машины "Схем"

У Зеленского отреагировали на поджог машины "Схем"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отреагировала на поджог машины журналистов "Схем".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост спикера в Facebook.

"Cитуация, сложившаяся со "Cхемами", - полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе - пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", - написала Юлия Мендель.

Что было ранее?

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли машину журналистов "Схем". По словам сотрудника проекта Михаила Ткача, инцидент является делом "людей" Владимира Зеленского, обозленных на расследование "Схем" о кортежах президента. Кроме того работник СМИ обвинил УГО в слежке за журналистами. В ответ пресс-служба учреждения отвергла эту информацию.

"Военнослужащие УГО действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем", - заявили в УГО.