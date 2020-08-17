Неизвестные сожгли машину журналистов "Схем" – ФОТО

Неизвестные сожгли машину журналистов "Схем" – ФОТО

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли машину журналистов "Схем".

Об этом написал журналист Михаил Ткач в Facebook.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которое вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Киа Черато - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - заявил работник СМИ.

Что было ранее?

8 августа Михаил Ткач сообщил об обнаружении прослушки в своем доме, однако полиция так и не сумела обнаружить ее следы. По словам главреда "Схем" Натальи Седлецкой, во время поиска прослушивающих устройств правоохранители пользовались подручными средствами.

Они пользовались "подручными" средствами. Веточкой от дерева, что лежала на чердаке, спицей, выломанной с раскладной сушилки журналиста, с помощью них пытались понять, что там в отверстии над потолком. С собой у группы была разве что отвертка", - написала журналистка в Facebook.