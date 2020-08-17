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Неизвестные сожгли машину журналистов "Схем" – ФОТО

08:30
Неизвестные сожгли машину журналистов "Схем" – ФОТО - фото 1
Неизвестные сожгли машину журналистов "Схем" – ФОТО

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли машину журналистов "Схем".

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Об этом написал журналист Михаил Ткач в Facebook.

Неизвестные сожгли машину журналистов 'Схем' – ФОТО - фото 204122

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которое вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Киа Черато - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - заявил работник СМИ.

Неизвестные сожгли машину журналистов 'Схем' – ФОТО - фото 204123

Что было ранее?

8 августа Михаил Ткач сообщил об обнаружении прослушки в своем доме, однако полиция так и не сумела обнаружить ее следы. По словам главреда "Схем" Натальи Седлецкой, во время поиска прослушивающих устройств правоохранители пользовались подручными средствами.

Неизвестные сожгли машину журналистов 'Схем' – ФОТО - фото 204124

Они пользовались "подручными" средствами. Веточкой от дерева, что лежала на чердаке, спицей, выломанной с раскладной сушилки журналиста, с помощью них пытались понять, что там в отверстии над потолком. С собой у группы была разве что отвертка", - написала журналистка в Facebook.

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