"Тяжелая потеря": Андрей Богдан обвинил власти в поджоге своего авто

"Тяжелая потеря": Андрей Богдан обвинил власти в поджоге своего авто

Экс-глава ОПУ Андрея Богдан обвинил действующую власть в поджоге своего авто Tesla S.

Об этом политик написал в Facebook.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S))) Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос: кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности Главы Офиса Президента", - заявил Богдан намекнув на заказчиков в "высоких кабинетах".

"Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный уголовный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик))) Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю)", - добавил политик.

Что было ранее?

Ночью 11 августа в Киеве неизвестные злоумышленники сожгли авто Tesla S, принадлежащее экс-главе ОПУ Андрею Богдану. Около 3:23 пожар был ликвидирован, однако машину это не спасло: стихия уничтожила салон авто, багажный отсек, крышу, стекла и колеса.

На кого намекает Андрей Богдан?

Перед отставкой с поста главы ОПУ, Андрей Богдан сильно повздорил с Андреем Ермаком. После своего увольнения опальный политик начал пускать всевозможные колкости в адрес новой администрации президента.