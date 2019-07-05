Зеленский "снизил" мировые цены на нефть – Мендель

Зеленский "снизил" цены на нефть – Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский снизил мировые цены на нефть.

Об этом она написала в Facebook.

"На некоторых АЗС бензин и дизель за последние несколько дней упал в цене от 20 копеек до гривны на литре. Кризисная ситуация с импортом топлива в Украине прошла, мировые цены на нефть снижаются. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус объясняет: это не административное регулирование цен. Бизнесу просто напомнили о принципах свободного рынка", - отметила она.

И тут же добавила, чья это "заслуга".

"Это справедливое снижение цен началось благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского",

Как именно гарант повлиял на ситуацию, Мендель скромно умолчала.

Интересны и сами слова Геруса, которого помянула Мендель. Так, представитель гаранта в Кабмине заявил о "невмешательстве" государства в дела бизнеса. Но в то же время он сказал, что последнему напомнили о "свободном рынке". Логическая неувязочка получается, не находите ли ?

Отметим, что 20 июня Команда Зе опубликовал список достижений Зеленского за месяц. Некоторые пункты прямо таки удивляют. Ознакомьтесь сами.