У Зеленского не могут найти четырех министров
Руководство "Слуги народа" ищет людей на свободные кресла в Кабмине.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.
По данным источника, на данный момент все еще вакантными остаются должности министров образования, культуры, энергетики и вице-премьера по экономическому развитию. Как уточняет СМИ, 4 марта на заседании фракции "Слуга народа" будущий премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил состав своего правительства. Со списками кандидатов вы можете ознакомиться здесь.
Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.
28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.
1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.
На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.
3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра.
В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.