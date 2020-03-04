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У Зеленского не могут найти четырех министров

16:20
У Зеленского не могут найти четырех министров - фото 1
У Зеленского не могут найти четырех министров

Руководство "Слуги народа" ищет людей на свободные кресла в Кабмине.

Маркарова подаст в отставку: Ее заменит советник Порошенко – СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, на данный момент все еще вакантными остаются должности министров образования, культуры, энергетики и вице-премьера по экономическому развитию. Как уточняет СМИ, 4 марта на заседании фракции "Слуга народа" будущий премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил состав своего правительства. Со списками кандидатов вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.

3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра.

В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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Кабмин Денис Шмыгаль Новости Украина
Украинская правда
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