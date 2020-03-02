Гончарук рассказал о своей отставке

Гончарук

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей будущей отставке.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Я никаких заявлений не писал… Очевидно, что у нас будут консультации с президентом и парламентом. На сегодняшний день я больше ничего комментировать не буду", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука. Как именно – это уже другой вопрос. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.