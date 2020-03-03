Маркарова подаст в отставку: Ее заменит советник Порошенко – СМИ

Маркарова подаст в отставку: Ее заменит советник Порошенко – СМИ

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины уволит министра финансов Оксану Маркарову. Ее заменит экс-советник Порошенко.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайд.

О причинах отставки министра издание ничего не сообщает. Скорее-всего поводом для ее отстранения станет "неудовлетворительная работа" в Кабмине.

В то же время СМИ сообщают, кто может заменить чиновницу на посту. По данным источников, новым министром финансов станет Игорь Уманский, ранее занимавший пост замминистра финансов и и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко. В 2016-2019 гг. экономист был советником пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.