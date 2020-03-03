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Маркарова подаст в отставку: Ее заменит советник Порошенко – СМИ

17:00
Маркарова подаст в отставку: Ее заменит советник Порошенко – СМИ - фото 1
Маркарова подаст в отставку: Ее заменит советник Порошенко – СМИ

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины уволит министра финансов Оксану Маркарову. Ее заменит экс-советник Порошенко.

В среду 4 министра подадут в отставку – СМИ

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайд.

О причинах отставки министра издание ничего не сообщает. Скорее-всего поводом для ее отстранения станет "неудовлетворительная работа" в Кабмине.

В то же время СМИ сообщают, кто может заменить чиновницу на посту. По данным источников, новым министром финансов станет Игорь Уманский, ранее занимавший пост замминистра финансов и и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко. В 2016-2019 гг. экономист был советником пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.

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Оксана Маркарова Кабмин Министерство финансов Новости Украина
Новое время
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